Simmerling, de West Vancouver, a permis au Canada d'obtenir la médaille de bronze en poursuite par équipe aux Jeux de Rio de Janeiro en 2016.

L'athlète de 29 ans a participé aux épreuves de descente et de super-G aux Jeux olympiques de Vancouver en 2010, avant d'opter pour le ski cross aux Jeux de Sotchi en 2014.

Détentrice de neuf médailles en Coupe du monde, Simmerling figurait parmi les prétendantes au podium aux JO de Pyeongchang, en Corée du Sud, mais elle a subi une vilaine chute lors de la Coupe du monde de Nakiska, en Alberta, deux semaines avant la cérémonie d'ouverture.

Elle s'est fracturé les deux jambes et s'est déchiré des ligaments, des blessures qui ont mis fin à sa saison et à sa carrière de skieuse.

« J'ai hâte de poursuivre ma guérison, j'ai hâte que mon corps renaisse de ses cendres et j'ai hâte de rejoindre mes coéquipières d'été, a écrit Simmerling sur son blogue.

« Je veux continuer à inspirer les jeunes filles et les jeunes garçons de ce pays à sortir de leur zone de confort, à suivre leur chemin et à trouver la confiance nécessaire pour atteindre leurs buts. »

Malgré l'absence de Simmerling, la Britanno-Colombienne Kelsey Serwa et la Québécoise Brittany Phelan ont décroché l'or et l'argent à Pyeongchang. Le Canada a ainsi poursuivi sa domination dans cette discipline après l’or d’Ashleigh McIvor en 2010 et de Marielle Thompson en 2014.