« Munich est devenue pour moi et ma famille notre chez-nous, et je suis très fier de pouvoir porter le maillot du Bayern une saison de plus », a déclaré le Français, qui évolue à Munich depuis 2007.

« Franck a montré une fois de plus cette saison de quelles performances exceptionnelles il est capable », a pour sa part commenté dans un communiqué le directeur sportif Hasan Salihamidzic.

Cette année, l'international français a inscrit 5 buts en 19 matchs. Son équipe a déjà été couronnée pour la saison 2017-2018, le 28e titre de l'histoire du club. Le 1er mai dernier, le Bayern a été éliminé en demi-finales de la Ligue des champions par le Real Madrid.

Durant ses 11 années passées à Munich, le joueur de 35 ans a marqué 80 buts en 247 rencontres en Bundesliga. Il a remporté huit titres de champion d’Allemagne, cinq Coupes d’Allemagne et un titre de la Ligue des champions (2013).