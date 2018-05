Raonic, qui a perdu quatre rangs au classement mondial lundi pour aboutir en 24e place, n'avait pas été en mesure de disputer son match de troisième tour au Masters de Monte-Carlo il y a quelque trois semaines en raison de maux au genou droit.

Son retour à la compétition a duré 1 h 14 min et s'est déroulé sans embûche. Le joueur issu des qualifications, qui a décroché son billet pour le tableau principal après une victoire contre l'espoir américain Taylor Fritz, n'a pas su inquiéter l'Ontarien le moindrement.

Raonic a protégé la seule occasion de bris qu'il a accordée à Kicker au cours de ses neuf présences au service. Il a en contrepartie converti 3 de ses 11 tentatives à ce chapitre.

La prochaine commande s'annonce de taille puisqu'il rencontrera Grigor Dimitrov, la troisième tête de série, au deuxième tour. Le Bulgare a remporté trois des quatre confrontations entre eux, dont les trois dernières. Ils ne se sont toutefois jamais croisés sur la terre battue.

L'autre Canadien en lice, Denis Shapovalov, connaît également l'identité de son deuxième adversaire dans la capitale espagnole.

Le tombeur de Tennys Sandgren dimancheaffrontera Benoît Paire, vainqueur 6-2 et 6-3 contre son compatriote français Lucas Pouille (no 15). Des victoires de Raonic et Shapovalov offriraient au public madrilène un duel tout unifolié.

Sharapova retrouve son lustre

Lentement mais sûrement, Maria Sharapova recommence à accumuler les victoires. Éliminée d'entrée de jeu lors des trois tournois précédant celui de Madrid, la Russe a tourné la page sur cette mauvaise séquence depuis qu'elle a mis les pieds en Espagne.

Sharapova a vaincu Irina-Camelia Begu en deux manches de 7-5 et 6-1 pour obtenir son billet pour les huitièmes de finale. Elle compte deux joueuses roumaines à son tableau de chasse jusqu'ici, Mihaela Buzarnescu s'y retrouvant aussi.

Plus de détails à venir.

Autres résultats :

Hommes - Premier tour Diego Schwartzman (ARG/no 13) bat Adrian Mannarino (FRA) 6-1, 6-3

bat Adrian Mannarino (FRA) 6-1, 6-3 Damir Dzumhur (BIH) bat Julien Benneteau (FRA) 6-4, 6-2