Vegas a remporté la série de deuxième tour 4-2.

Fleury a été tantôt chanceux, tantôt spectaculaire, mais même s'il a été aidé par ses poteaux à quatre reprises, le vétéran gardien québécois de 33 ans a été combatif devant son filet et il a fermé la porte aux joueurs des Sharks à 28 reprises.

Le conte de fées des Golden Knights se poursuit donc jusqu'en finale de l'Association Ouest, où ils attendent le gagnant de la série opposant les Predators de Nashville aux Jets de Winnipeg. Les Jets mènent 3-2 et ils pourraient en finir des finalistes 2017 de la Coupe Stanley lundi soir.

Les Golden Knights sont devenus la première équipe d'expansion depuis la saison 1967-68 à atteindre le carré d'as des séries de la LNH. Les Blues de Saint Louis et les North Stars du Minnesota avaient réalisé l'exploit, mais à l'époque, les six équipes d'expansion faisaient partie de la même division.

Jonathan Marchessault a inscrit le but victorieux au deuxième engagement, Nate Schmidt a récolté un but et une mention d'assistance et Cody Eakin a confirmé la victoire des Golden Knights en touchant la cible dans un filet désert.

Les Sharks étaient encore privés du vétéran Joe Thornton, qui n'a disputé aucun match lors des séries éliminatoires.