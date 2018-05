Depuis vendredi soir, tout le monde tente de comprendre ce qui a bien pu se passer avec l’attaquant vedette des Bruins, qui a servi un magistral coup de langue (du menton jusqu’au bout du nez) à Ryan Callahan, du Lightning de Tampa Bay, alors que les deux hommes se parlaient « les yeux dans les yeux » durant un arrêt de jeu.

C’était la deuxième fois depuis le début des séries éliminatoires que Marchand agissait de la sorte. Sa première « victime » avait été Leo Komarov, des Maple Leafs, lors du premier match opposant Toronto et Boston au premier tour éliminatoire.

Incroyablement, même si ces deux incidents allaient directement à l’encontre d'un des fondements du sport (le respect de l’adversaire), aucun officiel n’a jugé bon de sévir à l’endroit de Marchand. Et la LNH n’avait pas réagi (ne serait-ce qu’en servant un avertissement) quand ça s’était produit la première fois.

Vendredi dernier, comme s’il s’adressait à un enfant de cinq ans, un arbitre a senti le besoin de tirer Marchand par le bras pour lui expliquer qu’il ne pouvait lécher le visage de ses adversaires. Mais à la hauteur de la patinoire, l’histoire s’est arrêtée là. Puis samedi, le vice-président principal aux opérations hockey de la LNH, Colin Campbell, s’est entretenu avec Marchand et le DG des Bruins, Don Sweeney, pour établir que tout nouvel incident du genre allait faire l’objet de mesures disciplinaires.

Imaginez l’humiliation et le désarroi, pour un cadre supérieur d’une grande organisation comme celle des Bruins, de devoir comparaître pour une histoire pareille avec l’un de ces joueurs vedettes en pleines séries éliminatoires, alors que son club fait face à l’élimination.

Imaginez ce qui se dira au sujet de Marchand quand Sweeney s’assoira en compagnie de son entraîneur Bruce Cassidy et de son président Cam Neely. Leur équipe vient de se faire éliminer alors qu’ils misaient sur l’un des meilleurs trios de la LNH. Il est difficile de ne pas croire que les efforts des Bruins en séries n’ont pas été constamment troublés par les problèmes comportementaux d’un de leurs plus hauts salariés.

Après tout ce qui s’est produit au cours des derniers mois, et considérant la culture d’entreprise prévalant chez les Bruins, il ne serait pas étonnant que Marchand change d’adresse au cours de l’été.

***

Cela dit, annoncer des mesures punitives est une chose. Comprendre un comportement général aussi désordonné et préjudiciable que celui de Brad Marchand - qui est pourtant un joueur vedette et un rouage essentiel de son équipe - en est une autre.

Si l’on part du principe voulant que le comportement d’un individu constitue en soi une forme de communication, il y a fort à parier que quelque chose cloche avec Marchand, qui traverse depuis le début de 2018 l’une des périodes les plus troubles d’une carrière déjà jalonnée de six suspensions et de cinq mises à l’amende. Et ce, toujours pour des gestes dont le degré de sournoiserie et de dangerosité surpasse l’entendement.

Depuis le début de sa carrière, Marchand a été suspendu et mis à l’amende pour avoir commis à peu près toutes les infractions les plus graves prévues au livre des règlements de la LNH. Ses écarts de conduite lui ont déjà coûté près de 875 000$.

On l’a notamment vu se pencher à la toute dernière seconde quand des adversaires s’approchaient de lui à vive allure pour lui servir une mise en échec. Il est aussi l’un des plus grands récidivistes en matière de croc-en-jambe par-derrière, aux dépens d’adversaires qui risquent de sérieuses blessures. Sans compter les dardages dans les parties génitales, et j’en passe.

***

L’année 2018 n’est vieille que de cinq mois.

Le 24 janvier dernier, Marchand a été suspendu pour cinq matchs après avoir servi un violent coup de coude au visage de l’attaquant Marcus Johansson, des Devils du New Jersey. Johansson a subi une commotion cérébrale sur le jeu.

Le 2 avril, moins d’un mois après son retour au jeu, la LNH a imposé à Marchand une amende de $10 000 pour avoir servi un double-échec au visage du défenseur Andrew McDonald, des Flyers de Philadelphie.

Le 6 avril, alors que son chèque n’était pas encore arrivé au quartier général de la LNH, Marchand était suspendu pour les deux derniers matchs du calendrier régulier pour avoir dardé le défenseur Jake Dotchin, du Lightning de Tampa Bay, dans l’entrejambe.

Le 12 avril, dès son retour au jeu lors du premier match éliminatoire des Bruins, Marchand a léché Leo Komarov, des Maple Leafs, au visage.

Le 2 mai, lors du troisième match opposant les Bruins au Lightning, Marchand s’est offert un tour du chapeau. En première période, il s’est penché à la dernière seconde quand le défenseur Dan Girardi s’apprêtait à le mettre en échec (un geste pour lequel il avait déjà été suspendu mais qui n’a pas été puni cette fois). En deuxième, il a servi un violent coup de bâton aux poignets du défenseur Anton Stralman, qui était agenouillé, sans défense, alors que la rondelle se trouvait à 20 pieds de lui. L’intention de blesser était claire. Puis en fin de troisième, Marchand a été expulsé du match pour des propos inappropriés tenus à l’endroit des officiels.

Puis vendredi dernier, le 4 mai, un autre coup de langue, cette fois à l’endroit de Ryan Callahan.

Ce n’est pas exactement le genre de conduite que Pierre de Coubertin avait en tête quand il affirmait que la pratique du sport allait permettre à ses adeptes de développer un « esprit sain, dans un corps sain ».

Les dirigeants de la LNH et les amateurs de hockey voient en Marchand un récidiviste qu’il faut punir de plus en plus sévèrement. Non sans raison.

Par contre, lorsqu’on prend un pas de recul et qu’on regarde l’ensemble du portrait, on se dit que la ligue devrait peut-être aussi travailler sur un deuxième front et forcer Marchand à consulter. Dans sa conduite des derniers mois, il y a une sorte d’appel à l’aide. Ce qu’il a fait n’est pas normal, même selon les standards de la jungle de la LNH.

La saison des Bruins, qui étaient de crédibles aspirants à la Coupe Stanley, prend fin sur une bien étrange note. Ils donnent l’impression d’avoir littéralement implosé. On voit mal comment leurs dirigeants pourraient passer l’été assis sur leurs mains en se faisant croire, une fois de plus, que Brad Marchand finira pas rentrer dans le rang.