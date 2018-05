Battus 5-4 par les Américains en lever de rideau, les troupiers de Bill Peters ont été intraitables contre leurs rivaux asiatiques.

Le capitaine Connor McDavid a signé son premier but du tournoi et a amassé deux passes. Tyson Jost a réussi un doublé et fourni une mention d'assistance, tandis que Pierre-Luc Dubois et Joel Edmundson ont obtenu un but et deux aides chacun.

« Nous avons fait tout ce qu'il fallait », a tout simplement dit McDavid après la première victoire canadienne de la compétition.

Colton Parayko, Ryan O'Reilly et Dubois ont fait mouche à 1 min 25 s d'intervalle tôt au deuxième vingt pour porter le score à 5-0.

Les Canadiens ont récolté six buts durant la période médiane, ce qui a eu pour effet de chasser le gardien Matt Dalton, né au Canada.

Jordan Eberle, Ryan Nugent-Hopkins et Brayden Schenn ont été les autres buteurs. Le portier Curtis McElhinney a pour sa part réalisé 25 arrêts pour enregistrer le jeu blanc.

Le Canada affrontera l'équipe hôtesse, le Danemark, lundi.

« Je pense que ça va être un bon match, a déclaré McDavid. Les Danois ont beaucoup de talent. J'ai noté que leur public peut vraiment s'animer, et on sait que les partisans peuvent avoir un gros impact sur le cours du match. »