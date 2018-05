Pour Shapovalov, 42e joueur mondial, il s'agit d'une première victoire depuis le tournoi de Miami, au mois de mars dernier.

Halep et Woziniacki passent

Chez les femmes, Simona Halep (no 1) et Caroline Wozniacki (no 2) ont facilement obtenu leur laissez-passer pour le deuxième tour.

Simona Halep a vaincu la 32e raquette mondiale, la Russe Ekaterina Makarova, en deux manches de 6-1 et 6-0. De son côté, Caroline Wozniacki n'a pas semblé être ennuyée par la 29e joueuse mondiale. Elle n'a eu besoin que de deux manches de 6-3 et 6-1 pour battre Daria Gavrilova.

Samantha Stosur a eu chaud, mais elle a finalement réussi à venir à bout d'Anastasia Pavlyuchenkova, en trois manches de 6-2, 6-7 (2/7) et 6-3.

Autres résultats du premier tour :