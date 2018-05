L'aînée des soeurs Williams a plié l'échine 6-3, 3-6 et 2-6 contre Anett Kontaveit et Vandeweghe, finaliste le week-end dernier à Stuttgart, a baissé pavillon 5-7 et 0-6 devant Kristina Mladenovic.

Outre les Américaines, donc, l'intégralité des favorites a dégoté son laissez-passer pour le deuxième tour. Il s'agit d'Elina Svitolina (no 4), de Karolina Pliskova (no 6), de Caroline Garcia (no 7), de Julia Görges (no 11) et de Daria Kasatkina (no 14).

Svitolina a vaincu Alizé Cornet en deux manches identiques de 6-2, Pliskova a montré la porte de sortie à Elena Vesnina 6-4 et 6-2, Garcia s'est chargée de Dominika Cibulkova 6-1 et 7-5, Görges a éliminé Timea Babos 6-2 et 6-4 et Kasatkina a défait Wang Qiang 7-5 et 7-6 (8/6).

Eugenie Bouchard et ses compatriotes canadiennes ne seront pas en action en simple dans la capitale espagnole. Gabriela Dabrowski participera toutefois au tournoi de double en compagnie de sa partenaire chinoise Xu Yifan (no 4).

Dabrowski a tenté d'accéder au tableau principal individuel au moyen des qualifications, mais s'est inclinée 3-6 et 5-7 au tour initial vendredi devant Anna Karolina Schmiedlova.

Les trois premières raquettes mondiales, Simona Halep (no 1), Caroline Wozniacki (no 2) et Garbine Muguruza (no 3), effectueront leur entrée en scène sur la terre battue madrilène dimanche.

Elles n'auront cependant pas la tâche aisée puisqu'elles se mesureront chacune à une joueuse classée parmi le top 40 mondial.

Halep rencontrera Ekaterina Makarova, 32e au classement de la WTA, tandis que Wozniacki et Muguruza ont respectivement rendez-vous avec Daria Gavrilova et Peng Shuai, 24e et 39e.

