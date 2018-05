Anders Bastiansen et Alexander Bonsaksen ont donné les devants 2-0 à la Norvège, avant les répliques de Balcers et Rodrigo Abols.

La Suisse a défait l'Autriche 3-2, Enzo Corvi marquant à 3:18 en prolongation. Nino Niederreiter (Wild du Minnesota) et Gaëtan Haas ont marqué chez les Suisses, avant les filets de Dominic Zwerger et Manuel Ganahl.

La France a vaincu le Bélarus 6-2 et la Finlande a malmené la Corée du Sud, 8-0.

Deux joueurs des Hurricanes de la Caroline ont eu de bonnes parts du gâteau face aux Coréens. Sebastian Aho a marqué deux fois et obtenu deux passes, tandis que Teuvo Teravainen a fourni un but et trois mentions d'aide.

« Nous sommes coéquipiers depuis deux saisons, alors nous connaissons bien le jeu de l'autre, a dit Teravainen. Nous savons où nous trouver sur la glace. »

Plus tard samedi, la Slovaquie va affronter la République tchèque, puis le Danemark va croiser le fer avec les États-Unis.

Les Américains ont amorcé le tournoi en battant le Canada 5-4, vendredi. L'unifolié rejoue dimanche, face à la Corée du Sud.