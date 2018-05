Benfeito et Riendeau ont conservé leur emprise sur la médaille de bronze tout au long de la quatrième et ultime étape disputée en Russie. Le tandem canadien a accumulé 306,72 points à l'issue des cinq plongeons.

Les Russes Iuliia Timoshinina et Nikita Shleikher (331,35 points) et les Nord-Coréens Myong Hyon II et Hwa Kim Mi (330 points) ont conclu loin devant les Québécois.

Jumelée à Nathan Zsombor-Murray, Benfeito avait été couronnée devant le public montréalais la semaine dernière lors de cette même épreuve.

À l'inverse, Benfeito (341 points) et sa compatriote Olivia Chamandy (300,85 points) ont vu leur parcours individuel prendre fin rapidement à la tour de 10 m.

Elles ont respectivement terminé en 4e et 5e positions, soit les deux derniers rangs de la demi-finale B. Les trois premières au classement ont accédé à la finale.

Chez les hommes, au tremplin de 3 m, François Imbeau-Dulac (440,90 points) a abouti en 5e place. Philippe Gagné, éliminé en demi-finale B, n'a quant à lui pas été en mesure de participer à la manche ultime.

Plus de détails à venir.