Les quatre autres athlètes concernés sont Klavdiya Afanasyeva, Olga Eliseeva, Yuliya Lipanova et Sergeï Sharypov.

Ces cinq athlètes ont été vus à l'entraînement à Karakol (Kirghizistan), en avril, avec Viktor Chegin, banni à vie de toute activité dans le sport. C'est une photo publiée le 19 avril sur le compte Instagram d'une athlète, Olga Shargina, qui les a piégés.

Viktor Chegin a entraîné l'équipe nationale de marche pendant 20 ans, à Saransk, avant d'être suspendu en 2015 et exclu à vie un an plus tard.

Ces cinq marcheurs faisaient partie des athlètes russes considérés comme « propres » par l'IAAF et qui pouvaient participer aux compétitions sous drapeau neutre.

La Fédération russe d'athlétisme est suspendue par la fédération internationale depuis novembre 2015 en raison des révélations sur un système de dopage institutionnalisé dans le pays.

Des athlètes russes sous drapeau neutre ont ainsi pris part aux Jeux olympiques de Rio en 2016, ainsi qu'aux Championnats du monde d'athlétisme en 2017 à Londres et à la saison en salle en 2018.

Les Championnats monde de marche par équipe ont lieu samedi et dimanche à Taicang, en Chine. Le Canada y envoie cinq athlètes, dont le natif de Québec Mathieu Bilodeau.