Les deux clubs doivent disputer deux matchs de suite après l'annulation des matchs prévus les 14 et 15 avril derniers.

Mais avant d'amorcer le premier match, ils ont dû patienter pendant une heure et 53 minutes avant que la pluie cesse.

En 11e manche, le frappeur suppléant Luke Naile a soutiré un but sur balles après deux retraits à Tyler Olson (0-1), avant que Josh Donaldson réussisse son troisième coup sûr -- un double -- à son premier match depuis le 10 avril.

Après le but sur balles de Teoscar Hernandez, Solarte a expédié l'offrande d'Olsen dans les gradins du champ gauche. Il a conclu la rencontre avec cinq coups sûrs et six points produits.

Tim Mayza (1-0), le sixième releveur des Torontois, a lancé pendant une manche pour signer la victoire.

Francisco Lindor a frappé deux longues balles pour les Indians, qui ont effacé un déficit de 5-0 avec une poussée de sept points en quatrième manche, avant d'accuser un autre retard de 9-7 en huitième.

Avant son grand chelem, Solarte avait commis une erreur en défense qui avait permis aux Indians de créer l'égalité. Plus tôt dans la rencontre, il avait été épinglé en tentant d'atteindre le deuxième coussin en 10e, et il a failli se passer le K.-O. en plongeant vers le troisième coussin en troisième manche.

Donaldson de retour au jeu et Smoak en congé parental

Plus tôt dans la journée, les Blue Jays ont réactivé le nom de Donaldson après une absence de près d'un mois en raison d'une blessure à l'épaule droite.

Les Jays ont aussi annoncé qu'ils avaient placé le nom du premier-but Justin Smoak sur la liste des congés parentaux.

Ils ont rappelé le voltigeur Dwight Smith fils et Mayza de leur club-école de Buffalo, au niveau AAA, tout en y retournant le joueur d'avant-champ Gift Ngoep.