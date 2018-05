L'Europe ne semble pas favorable à la candidature conjointe Canada-États-Unis-Mexique. Comment croire que la Russie et ses pays alliés l'appuieront?

De son côté, le Maroc, qui est également candidat, recevrait l'appui de la France et de l'Espagne, en raison des liens historiques qui unissent ces pays.

Le Maroc pourrait aussi bénéficier de la bourde du président des États-Unis, qui s'est maladroitement immiscé dans le duel.

Donald Trump, qui recevait le président du Nigeria Muhammadu Buhari à la Maison-Blanche, a dit lundi en conférence de presse.

« J’espère que tous les pays africains et les pays à travers le monde, que nous soutenons également, soutiendront notre candidature avec le Canada et le Mexique. Nous regarderons très attentivement, a-t-il ajouté, et nous apprécierons toute l’aide qu’ils peuvent nous apporter pour cette candidature. »

Selon Andrei Markovits, professeur à l’université du Michigan et spécialiste du soccer international, « en faisant des pressions à peine voilées, Donald Trump a peut-être coulé la candidature nord-américaine ».

Les retombées pour convaincre

Le comité de candidature des trois pays d'Amérique du Nord mise surtout sur les retombées économiques pour la FIFA que générera un tournoi en Amérique du Nord.

« C'est le coeur de notre dossier », a précisé Carlos Cordeiro, président d'US Soccer.

Les dix pays de la Confédération sud-américaine de soccer (Conmebol) ont déjà donné leur soutien à la candidature conjointe nord-américaine.

« Le soccer sud-américain peut et doit contribuer au développement du soccer dans l'hémisphère américain, reconnaissant le sport-roi comme une puissance force intégratrice », a expliqué le président de la Conmebol, Alejandro Dominguez, le 13 avril, en rappelant leurs liens historiques.