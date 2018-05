Cette personne a requis l'anonymat auprès de l'Associated Press puisqu'elle n'était pas autorisée à commenter publiquement ce dossier.

Les deux rencontres auront lieu les 29 et 30 juin. Il s'agira des premiers matchs de saison disputés par la MLB en Europe. Les Red Sox seront l'équipe hôtesse de ces deux duels.

Le maire de Londres, Sadiq Khan, a prévu une conférence de presse mardi prochain en compagnie du commissaire Rob Manfred, sans en préciser le sujet.

« Je ne suis jamais allé à Londres, alors j'ai bien hâte, a déclaré le gérant des Yankees, Aaron Boone, avant le match de jeudi, contre les Astros de Houston. Ça peut permettre à notre sport de croître en Europe. D'avoir deux grandes équipes sur place sera parfait pour le baseball. »

Les dirigeants du baseball espèrent depuis longtemps pouvoir présenter des matchs à Londres. Ils ont identifié l'an dernier le Stade olympique comme lieu potentiel. Le stade est depuis deux ans le domicile de West Ham, de la Premier League. Puisqu'il a initialement été construit pour accueillir une piste de 400 m, il est plus large que les autres stades londoniens et peut accueillir un terrain de baseball.

Chaque joueur qui fera le voyage pour jouer ces rencontres obtiendra 60 000 $ US de plus, selon les termes de la convention collective.

Londres accueille des matchs de la NFL depuis 2007, 18 ont eu lieu au Wembley Stadium et 3 autres à Twickenham. Trois autres rencontres sont prévues en 2018, dont une au nouveau domicile de Tottenham.

En 2007, Londres avait aussi présenté deux matchs de la LNH entre les Ducks d'Anaheim et les Kings de Los Angeles au O2 Arena. La NBA a quant à elle disputé huit matchs de saison à ce même O2 Arena depuis 2011.

Les Indians de Cleveland et les Twins du Minnesota ont disputé une série de deux matchs à San Juan, Porto Rico, le mois dernier, tandis que les Dodgers de Los Angeles et les Padres de San Diego joueront trois rencontres à Monterrey, au Mexique, à compter de vendredi.

Mardi, le Baseball majeur a annoncé que les Athletics d'Oakland et les Mariners de Seattle lanceront leur prochaine campagne au Tokyo Dome, le 20 et 21 mars prochain.

Le Baseball majeur avait également entamé sa saison 1999 à Monterey (les Rockies du Colorado avaient affronté les Padres); ainsi qu'à Tokyo en 2000 (Cubs de Chicago-Mets de New York), 2004 (Rays de Tampa Bay-Yankees), 2008 (Red Sox-Athletics) et 2012 (Mariners-Athletics). Quant à la saison 2014, elle s'était amorcée à Sydney, en Australie, par une série de matchs entre les Dodgers et les Diamondbacks de l'Arizona.

D'autres matchs de saison ont été joués à Monterey en 1996 (Padres-Mets) et à San Juan en 2001 (Blue Jays-Rangers); 2003-2004 (43 rencontres des Expos de Montréal) et 2010 (Mets-Marlins).