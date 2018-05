« Doha sera une bonne compétition pour les trois Canadiens qui sont là. Alysha Newman (saut à la perche) revient des Jeux du Commonwealth avec une médaille d’or », explique Laurent Godbout, directeur des communications à la Fédération québécoise d’athlétisme et analyste pour les épreuves de la Diamond League diffusée à Radio-Canada Sports.

Forte de sa médaille d’or, de son record canadien et d'un record personnel à Gold Coast, Newman sera opposée aux médaillées d'or et d'argent des Jeux de Rio, Katerina Stefanidi et Sandi Morris.

De Grasse revient

Après une pause forcée de neuf mois pour soigner une blessure à une cuisse, Andre De Grasse est de retour en piste. Le triple médaillé des Jeux de 2016 participera au 200 m aux côtés de son compatriote Aaron Brown.

« Pour les deux Canadiens, ça sera une course importante, très relevée pour commencer la saison et ils seront confrontés à du très haut niveau », soutient Laurent Godbout.

Selon notre analyste, le champion du monde en 2017, le Turc Ramil Guliyev, le double champion du monde junior, l'Américain Noah Lyles, et le médaillé de bronze des Championnats du monde de l’an passé, le Trinidadien Jereem Richards, seront à surveiller.

De Grasse a couru la semaine dernière son premier 100 m aux Drake Relays, à Des Moines, en Iowa. Il a terminé au 4e rang avec un chrono de 10 s 15/100 (vent : +1,9 m/s).

« Je me sens bien, en bonne santé, a déclaré l'Ontarien, jeudi. Je veux déjà revenir là où j’en étais avant ma blessure. Je sais que ça prendra du temps. Mes fins de course s’améliorent, il faut que je travaille sur mon départ. C’était décevant de ne pas être aux mondiaux, mais j’essaie de transformer ça en carburant et en motivation pour revenir plus fort et être pour les prochains Championnats. »

