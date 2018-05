Le gagnant sera choisi par un comité de directeurs de la LNH, mené par le commissaire Gary Bettman et le commissaire adjoint Bill Daly, et il recevra un don de 40 000 $ de la Fondation de la LNH qui seront versés à une organisation caritative de son choix. Les deux autres finalistes recevront chacun un don de 5 000 $ de la Fondation de la LNH avec le même objectif.

L'identité du gagnant sera dévoilée le 20 juin, lors du gala de la LNH, à Las Vegas.

Subban est le fondateur de Blueline Buddies, un programme qui utilise le hockey pour faire tomber les barrières entre la police et la jeunesse locales. Le défenseur des Predators réunit un membre de la police de Nashville ainsi qu'un invité avec un enfant défavorisé et son mentor d'un organisme local à un match des Predators et il offre le souper, en plus de rencontrer les participants avant et après la rencontre. Le geste de Subban a été salué par la police de Nashville, qui lui a remis un prix pour ses services communautaires.

Âgé de 28 ans, Subban continue également de soutenir la Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants, envers laquelle il s'est engagé à amasser 10 millions $.

Daniel Sedin et Henrik Sedin ont pris leur retraite après 17 saisons dans la LNH, toutes disputées avec les Canucks. Ils ont notamment fait un don de 1,5 million $ à la Fondation de l'hôpital pour enfants de la Colombie-Britannique, en 2010, pour contribuer à la construction d'un nouvel hôpital pour enfants et développer les services médicaux déjà existants.

De plus, les Sedin ont aidé le Fonds des Canucks pour les enfants à amasser 42 millions $ depuis 2001, ont fait la promotion des programmes d'alphabétisation du Centre d'éducation familiale des Canucks et ont soutenu la SPCA. Ils ont également visité des écoles primaires et rencontré des patients et leurs familles à l'hôpital pour enfants de la Colombie-Britannique.

Zucker et sa femme, Carly, ont entamé une collecte de fonds en 2017-18 pour le Zucker Family Suite and Broadcast Studio à l'hôpital pour enfants de l'Université du Minnesota, à Minneapolis. Cet espace permettra aux enfants et à leurs familles de regarder les matchs du Wild dans un environnement qui simule l'expérience vécue à un match de l'équipe. Les Zucker ont entamé le projet avec un don de 160 000 $ et ils ont encouragé d'autres personnes au sein de la communauté à donner par l'entremise de la campagne GIVE16, qui a amassé plus de 900 000 $ en sept mois.

L'attaquant du Wild a marqué 33 buts cette saison, un sommet personnel, et s'est engagé à donner 1600 $ pour chacun de ses buts.