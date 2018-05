Romero (1-0) a retiré cinq frappeurs au bâton en cinq manches et deux tiers, accordant trois simples, un double et trois buts sur balles.

Quatre releveurs ont continué de museler les Jays, ne donnant que deux simples.

Fernando Rodney a livré une neuvième manche sans histoire : Kevin Pillar retiré sur élan, puis Russell Martin et Kendrys Morales sur des roulants.

Eddie Rosario a cogné un circuit pour les Twins, qui avaient perdu leurs trois matchs précédents. Les Twins ont une fiche de 10-16, mais ils jouent pour une moyenne de ,500 au Target Field (7-7).

Marcus Stroman (0-4) a permis deux points, six coups sûrs et un but sur balles en sept manches, sa plus longue sortie de la saison. Il a retiré cinq frappeurs sur des prises.

Le gérant des Blue Jays John Gibbons a été expulsé en troisième, mécontent qu'on ait jugé que Teoscar Hernandez n'avait pas retenu son élan sur une troisième prise. La séquence a mené à un double jeu quand Aledmys Diaz a été retiré en tentative de vol, au deuxième coussin, ce qui a mis un terme à la manche.

Curtis Granderson a conclu la série au Minnesota 0 en 9, dont sept retraits au bâton. Les Blue Jays (17-13) avaient gagné trois matchs de suite.

Le club torontois va disputer un programme double à Cleveland jeudi. Les lanceurs partants du premier match seront Jaime Garcia et Carlos Carrasco. Les équipes n'ont pas encore annoncé leurs choix pour le deuxième match.