Ce sera Liverpool-Real Madrid, le football rugueux de Jürgen Klopp contre la force tranquille des doubles tenants du titre de Zinédine Zidane : les Reds se sont fait une frayeur en s'inclinant 4-2 mercredi sur la pelouse de l'AS Roma, mais rejoignent tout de même les Merengues en finale de la Ligue des champions, le 26 mai à Kiev.

Liverpool n'a pas eu le temps d'avoir vraiment très peur, car l'arbitre a sifflé la fin du match sur l'engagement qui a suivi le tir de pénalité transformé par Nainggolan et qui fermait le score à 4-2.

Liverpool-Real, donc. L'affiche a eu un précédent, en 1981, quand les Anglais s'étaient imposés 1-0 au Parc des Princes pour décrocher le troisième de leurs cinq titres en C1.

Ce sera la première présence de la formation anglaise en finale de la prestigieuse compétition depuis 2007.

Liverpool a marqué deux buts hâtifs et cela a suffi pour s'imposer. Les Rouges avaient dominé le match aller 5-2.

Sadio Mane a profité d'une mauvaise passe romaine pour faire 1-0 (9e). Après un but de Rome contre son camp, Georginio Wijnaldum a redonné l'avantage aux siens avec une tête.

Edin Dzeko et Radja Nainggolan (deux fois, tardivement) ont aussi fait mouche, mais Rome n'a pas sorti un deuxième lapin de son chapeau, après la victoire de 3-0 contre Barcelone en match retour, en quarts de finale.

Comme dans le match aller, Liverpool a mieux joué au départ, puis Rome s'est réveillé plus tard.

La défense locale a mal paru sur la passe mal avisée de Nainggolan. Roberto Firmino a pu repérer Mane pour un but facile - le premier accordé chez soi par Rome en Ligue des champions, cette saison.

Six minutes plus tard, Rome a répliqué quand Dejan Lovren, voulant dégager la surface, a plutôt heurté James Milner au visage, pour un but dans son propre filet.

Dix minutes plus tard, Dzeko a tenté d'écarter de la tête un centre, mais le ballon est allé vers l'arrière à Wijnaldum, qui a converti d'une tête.

À la 52e, le but de Dzeko était son huitième en 12 rencontres en Ligue des champions.

Nainggolan a placé les siens aux commandes à la 86e, sa frappe de loin bifurquant dans le but après avoir touché le poteau. Il marquait pour la première fois en 24 matchs en Ligue des champions. Il ajoutait une autre réussite sur un tir de pénalité lors des arrêts de jeu, après une faute de main de Ragnar Klavan.