En point de presse mardi, Rémi Garde était même allé jusqu’à montrer du doigt certains joueurs, tels Dominic Oduro, Anthony Jackson-Hamel et Raheem Edwards.

Les paroles franches de Garde ont apparemment rejoint tous les joueurs et les séances d’entraînement, elles, semblent avoir retrouvé leurs lettres de noblesse.

Répartis en quatre équipes, les joueurs ont disputé un minitournoi où on a vu une réelle combativité et une intensité renouvelée.

Je pense que si l’entraîneur te montre du doigt devant tout le monde et que ça n’allume pas le feu en toi, c’est qu’il y a un problème plus important ailleurs. Tu ne mérites même pas d’être ici. Les gars montrés du doigt en ont mis plus aujourd’hui et ça a paru à l’entraînement. Chris Duvall

De toute évidence, Garde a fait l’électrochoc qu’il fallait. Un calcul audacieux, mais qui, au lieu d’avoir miné l’esprit collectif, l’a plutôt libéré.





« Il ne faut pas perdre le plaisir de s’entraîner non plus. Ce n’est pas parce qu’on est dans un mauvais moment qu’on doit se taper sur la tête à chaque entraînement. Je crois que le message des entraîneurs est passé et même nous, on l’avait vu avant. Pour certains, c’est une tape dans le dos. Il faut se dire qu’on se retrousse les manches. Aujourd’hui, c’était un très bon entraînement », a affirmé Samuel Piette.

Quant à la situation personnelle qui afflige le Canadien Raheem Edwards, elle demeure un mystère. Mardi, son entraîneur avait dénoncé son manque d’engagement.

« J’ai eu un petit problème en dehors du soccer. Je vais régler tout ça pour revenir à l’équipe et apporter ma contribution. Nous traversons un passage difficile et l'entraîneur a besoin de tout le monde. »

Pas de nouveaux venus

La fenêtre qui permettait à l’Impact de procéder à des transactions et de trouver du renfort au sein de la MSL s’est refermée mardi, à minuit, sans que l’organisation en profite.

On n’en parle pas vraiment entre nous. Il y avait la rumeur de Lee Nguyen qui courait beaucoup, mais on ne se dit pas qu’on aimerait ça qu’il vienne pour remplacer tel joueur. On est content de notre groupe. On n’est pas la meilleure équipe sur papier, mais si on augmente l’intensité et la qualité à l’entraînement, on peut faire de bonnes choses. Samuel Piette

Le Revolution de la Nouvelle-Angleterre a finalement échangé le milieu de terrain Lee Nguyen tard mardi soir au Los Angeles FC.

L’Impact devra maintenant patienter jusqu’en juillet pour effectuer quelque transaction que ce soit.