Si les contraintes financières reliées à son sport ont eu une incidence sur sa décision, c’est avant tout sa famille qui lui a donné envie de passer à autre chose.



« Ce fut toute une aventure. Tout ce que j'ai dans ma vie : ma femme, ma fille, mes amis et les gens incroyables que j'ai rencontrés en chemin, je le dois à ce sport », confie celui qui est maintenant père d’une fille de 15 mois.



Kershaw a fait ses débuts avec l'équipe nationale en 2003. À 23 ans, il est devenu le deuxième Canadien (après Pierre Harvey) à monter sur le podium sur le circuit de la Coupe du monde en ski de fond lorsqu'il a remporté la médaille de bronze d’une épreuve de sprint à Borlänge, en Suède.



« Je me souviens quand j'ai vu que j'avais réussi le quatrième temps de qualification le plus rapide dans cette course, je pensais qu'il y avait une erreur dans les résultats, affirme l'Ontarien de 35 ans. Personne ne croyait que les hommes canadiens pouvaient prétendre à la Coupe du monde. Le monde n'y croyait pas, et la communauté canadienne de ski de fond n'y croyait pas du tout. »

La semaine dernière, Kershaw avait annoncé ses plans en publiant cette simple photo sur Instagram.

Un modèle pour Alex Harvey

Devon Kershaw aura permis à l’équipe canadienne de connaître une progression impressionnante au courant des 15 dernières années. Il a remporté un total de 14 médailles en Coupe du monde, dont trois victoires. En 2012, il a même terminé deuxième au classement général du circuit de la Coupe du monde.

En 2011, il est devenu champion du monde du sprint par équipes, en compagnie d'Alex Harvey, une première pour le ski de fond canadien.

Alex Harvey n’a jamais caché son admiration pour celui qu’il considère comme son grand frère.



« Il m'a montré la voie de l'excellence dans notre sport dès mon arrivée avec l'équipe de Coupe du monde, déclare le champion du monde du 50 km. Ce fut une grande aventure pour nous. Nous avons donné au Canada son premier titre de Championnat du monde ensemble et depuis ce jour, nous n'avons jamais regardé en arrière.

« De voir Devon dominer le monde du ski de fond en 2012 m'a vraiment ouvert la voie, ce qui a permis à un Nord-Américain de briser le mythique plafond de verre du podium de la Coupe du monde. »

Il sera passé bien près de monter sur le podium olympique, avec une 4e place au sprint par équipe avec Harvey, et une 5e place à l’épreuve de 50 kilomètres classique au Jeux de 2010.



Kershaw vit maintenant en Norvège avec sa femme, Kristin Stoermer Steira, une fondeuse norvégienne accomplie, et leur fille de 15 mois. Sa priorité sera maintenant de passer du temps en famille.

« Nous vivions dans nos valises à parcourir le monde pendant plus de sept mois par année. Ça a été vraiment difficile de quitter ma famille l'année dernière, alors j'ai hâte d'être chez moi. Je veux rester impliqué dans le sport à un certain niveau, que ce soit au Canada ou en Norvège, mais à court terme je dois retourner à l'école et poursuivre mes études, afin que ma mère puisse bien dormir la nuit. C'est ma priorité! »