Après les Canucks de Vancouver et les Kings de Los Angeles en 2017, ce sera au tour des Flames de Calgary et des Bruins de Boston de s'affronter dans l'empire du Milieu.

Le 15 septembre, les Flames recevront les Bruins au centre sportif Universiade de Shenzhen tandis que quatre jours plus tard, les Bruins accueilleront les Flames à l'amphithéâtre Cadillac de Pékin.

En 2016 et 2017, les Bruins ont tenu des camps pour les jeunes à Shanghai et Pékin. Plusieurs anciens des Flames ont agi comme ambassadeurs et ont dirigé des cliniques pour des enfants en 2013.