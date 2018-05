Un texte de Jean St-Onge

Celui qui était appelé « Johnny Football » a diminué ses attentes.

L’ancien gagnant du trophée Heisman, qui rêvait de Super Bowl et de centaines de millions de dollars, se contenterait maintenant d’une invitation à un camp d’entraînement de la NFL.

« Rester sobre et être invité à un camp de la NFL me rendrait heureux. Participer à un match préparatoire me rendrait très heureux. »

Au début du mois d’avril, l’ancien premier choix des Browns de Cleveland a participé à deux matchs à la ligue de printemps, un camp de football ou d’anciens espoirs tentent de décrocher un contrat professionnel.

La semaine suivante, il participait à une partie de football amicale avec les anciens de l’Université Texas A&M.

Chaque fois, il a répété qu’il voulait jouer au football.

Les Tiger Cats de Hamilton détiennent toujours ses droits dans la Ligue canadienne, mais ils lui ont offert un contrat de deux ans, ce qui veut dire que Manziel ne pourrait retourner dans la NFL avant 2020.

Selon TSN, Manziel songerait à se tourner vers l’Alliance du football américain (AAF), un circuit qui doit lancer ses activités en février prochain.

Entretemps, trois équipes de la NFL qui auraient parlé à Manziel au cours des derniers mois, les Bengals, les Seahawks et les Patriots, ont profité d’un choix de dernier tour pour réclamer un quart.

Au total, 13 équipes ont repêché un quart lors du repêchage de la NFL, dont 5 au premier tour jeudi.

Manziel lui, attend toujours.

Avec les camps d'entraînement de la LCF qui s'amorcent dans deux semaines, le temps commence à presser.

À 25 ans seulement, Manziel est encore jeune. Sauf que son dernier « vrai » match remonte maintenant à plus de deux ans et cette inactivité commence à peser lourd dans son curriculum vitæ.