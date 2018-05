Bela et Marta Karolyi est ce célèbre couple roumain qui a bâti les succès des gymnastes américaines depuis 30 ans.

Aujourd'hui âgée de 22 ans, Sabrina Vega précise que certains faits se sont produits lorsqu'elle se trouvait dans le ranch texan des Karolyi, qui servait de centre d'entraînement à l'équipe américaine de gymnastique.

Sabrina Vega Photo : Harry How

La jeune femme affirme que l'ancien médecin de l'équipe américaine a abusé d'elle des centaines de fois à partir de ses 12 ans.

Elle poursuit également Larry Nassar, USA Gymnastics et le Comité olympique américain (USOC).

« J'ai souffert pour surmonter les effets des abus répétés que j'ai subis », précise-t-elle dans un communiqué. USA Gymnastics, l'USOC et les Karolyi ont failli en ne me protégeant pas, ni les autres athlètes confiées à leurs soins, et je pense qu'ils devraient être tenus responsables. »

Sabrina Vega réclame devant un tribunal texan plus d'un million de dollars d'indemnisation.

Au moins 265 jeune filles gymnastes - dont plusieurs championnes olympiques - ont affirmé avoir été agressées sexuellement par Larry Nassar, sur une période de plus de vingt ans, sous le couvert de soins médicaux.