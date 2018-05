Rappelé en après-midi, Soroka n'a donné qu'un seul point aux Mets, un circuit de Yoenis Cespedes en sixième manche.

En six manches de travail, le droitier a accordé six coups sûrs, zéro but sur balles et a retiré cinq frappeurs sur des prises.

Ses coéquipiers lui ont facilité la tâche en ébranlant le grand Noah Syndergaard (2-1) dès la première manche avec trois points.

Freddie Freeman a cogné un double bon pour deux points, puis Nick Markakis a enchaîné avec un simple d'un point.

Il s'agit d'une troisième victoire de suite pour les Braves qui surprennent avec un rendement de 17-11. Arodys Vizcaino a sauvegardé la victoire (4) après avoir accordé un point sur deux coups sûrs en fin de neuvième manche.