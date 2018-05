Au cours d'un mois d'avril particulièrement froid et pluvieux, le Elias Sports Bureau a comptabilisé 6656 retraits au bâton, contre 6360 coups sûrs.

Le baseball tend de plus en plus vers un jeu de puissants coups de circuit et de bâtons qui fendent l'air.

Près du tiers de toutes les présences au bâton cette saison ont pris fin par un but sur balle, un retrait sur des prises ou un frappeur atteint, donc sans que la balle soit mise en jeu.

Pour le commissaire du baseball Rob Manfred, « un mois représente un échantillon plutôt faible et on espère que le phénomène des retraits au bâton plus fréquents que les coups sûrs n'est qu'une anomalie qui ne durera pas pour le reste de la saison », a-t-il commenté dans un courriel envoyé à l'Associated Press.