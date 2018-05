Les Braves seront en quête d'un troisième gain de suite, eux qui surprennent avec un rendement de 16-11.

En ajoutant le droitier de Calgary, Atlanta compte sur les trois plus jeunes joueurs des majeures. Le voltigeur Ronald Acuna fils a 20 ans également, un an de moins que le deuxième but Ozzie Albies.

Soroka est un choix de premier tour des Braves en 2015. L'an dernier, il a montré une fiche de 11-8 et une moyenne de 2,75 avec le Mississippi (AA). Cette année, avec Gwinnett (AAA), il a un dossier de 2-0 et une moyenne de 1,99, en quatre départs.

Il a retiré 24 frappeurs au bâton et n'a permis que cinq buts sur balles.