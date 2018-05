Dudley quitte donc le Canadien de Montréal, où il occupait les mêmes fonctions depuis l'été 2014.

L'ancien joueur des Sabres de Buffalo s'était amené avec le Tricolore le 9 mai 2012 au début du règne de Marc Bergevin comme directeur général, d'abord comme adjoint au DG, puis comme vice-président aux opérations hockey.

« Je tiens à remercier Rick Dudley pour sa contribution à l'organisation des Canadiens au cours des six dernières années. Ses vastes connaissances d'homme de hockey ainsi que sa riche expérience ont été de précieux atouts pour l'organisation, a indiqué le directeur général des Canadiens Marc Bergevin dans un communiqué.

Sur une note plus personnelle, depuis mes débuts comme dépisteur amateur en 2005, Rick a été pour moi non seulement un conseiller et un confident, mais surtout un ami sur lequel je pouvais toujours compter. En mon nom et en celui du Canadien de Montréal, je lui souhaite tout le succès dans ses nouvelles fonctions au sein des Hurricanes de la Caroline. Marc Bergevin

La venue de Dudley avec les Hurricanes survient au lendemain du départ de Ron Francis comme de président des opérations hockey, poste qu'il occupait depuis moins de huit semaines.

À moins de deux mois du prochain repêchage amateur de la LNH, les Hurricanes sont toujours à la recherche d'un nouveau directeur général et d'un entraîneur-chef.

Francis a d'abord été démis de ses fonctions de DG au mois de mars, huit semaines avant de subir le même sort comme président des opérations hockey, tandis que Bill Peters a remis sa démission le 20 avril après quatre saisons derrière le banc des Canes. Trois jours plus tard, il prenait les rênes des Flames de Calgary.

En plus de remercier Francis, les Hurricanes ont aussi annoncé lundi que Joe Nieuwendyk ne serait pas de retour la saison prochaine en tant que conseiller et responsable du recrutement.

Dans un communiqué, le propriétaire des Hurricanes, Tom Dundon, s'est réjoui à l'idée de voir un homme avec le bagage de Dudley s'amener à la tête de l'équipe. « Il a été associé à la mise en place d'équipes championnes à tous les niveaux du hockey professionnel. Il jouera un rôle important dans la mise en place d'une équipe gagnante à Raleigh. »

Dudley possède plus de 45 ans d'expérience dans le hockey professionnel au sein de sept formations de la LNH.

Du côté du Canadien, c'est par le biais d'un communiqué que Marc Bergevin a salué l'implication de Dudley durant son séjour avec le Tricolore.

Avant son séjour à Montréal, le Torontois de 69 ans avait aussi fait partie de l'équipe de direction des Maple Leafs de Toronto, des Thrashers d'Atlanta, des Blackhawks de Chicago, des Panthers de la Floride, du Lightning de Tampa Bay et des Sénateurs d'Ottawa.

Il a également agi comme directeur général de quatre formations. Il a joué un rôle de premier plan pour contribuer à bâtir des équipes championnes à Tampa Bay, où il a été directeur général de 1999 à 2002, et à Chicago, où il a été adjoint au directeur général de 2004 à 2009.

Avec les Sénateurs d'Ottawa en 1998-1999, il a aidé l'équipe à s'assurer son premier titre de division.

Il a également été l'entraîneur-chef des Sabres de Buffalo et des Panthers.

Avant d'amorcer une carrière de gestionnaire, Dudley a passé sept saisons comme joueur avec Buffalo et les Jets de Winnipeg. Il a inscrit 174 points en 309 matchs. Il a également disputé 270 matchs dans l'Association mondiale de hockey, où il a connu deux saisons consécutives de 40 buts et plus.