Le but est de faciliter les dépassementsl, comme l'a indiqué mardi la Fédération internationale de l'automobile (FIA), et malgré l'opposition de plusieurs équipes.

Red Bull, Renault et McLaren ont notamment fait part de leur opposition à ces changements. Ils ont pour but, en réduisant le flux d'air, de permettre aux pilotes de se suivre de plus près sans dégradation excessive des pneus afin de tenter plus souvent de doubler.

Parmi les changements adoptés, on retrouve une simplification de l'aileron avant. Il sera plus large et ne disposera plus comme actuellement de nombreuses ailettes à ses extrémités.

Également, les écopes de freins seront privées d'appendices aérodynamiques et l'aileron arrière sera plus grand et plus profond afin d'optimiser l'effet du DRS.

Le groupe stratégique, la commission F1 et le Conseil mondial du sport automobile de la FIA ont répondu à deux études successives menées dans le but de trouver des moyens pour augmenter le nombre de dépassements, jugé trop faible en 2017.

« Ces études ont indiqué la forte probabilité d'un impact positif sur la course et les dépassements au sein de la F1 et, à ce titre, ont été ratifiées pour une mise en oeuvre en 2019 », a précisé la FIA dans un communiqué.

Le groupe stratégique de la commission F1 est composé des équipes, mais aussi de représentants de la FIA et du propriétaire des droits commerciaux de la F1, le groupe américain Liberty Media.

Il faut que quatre équipes au minimum approuvent un changement de règlement technique pour que celui-ci soit validé.