Le Canadien Joey Votto a été choisi joueur de la semaine dans la Ligue nationale de baseball en vertu d'une moyenne au bâton de ,360, quatre circuits et huit points produits. Le premier-but des Reds de Cincinnati a maintenu une moyenne de puissance de ,880 et marqué à sept reprises. Le Torontois a notamment réussi un coup de quatre buts au cours de quatre matchs d'affilée. De son côté, l'arrêt-court des Yankees de New York Didi Gregorius est le joueur der la semaine dans l'Américaine.