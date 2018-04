Contrairement à 2016 et 2017, les Raptors amorcent cette nouvelle croisade contre les Cavaliers à titre de champions de l’Association de l'Est. Et ce n’est pas un hasard.

Le goût amer laissé par les deux éliminations précédentes aura eu ça de bon : une toute nouvelle philosophie de jeu élaborée par l’entraîneur-chef, Dwane Casey, qui a transformé le visage de l’attaque, jadis unidimensionnelle, des Raptors. L’organisation a réussi à conserver ses valeurs sûres en DeMar DeRozan, Kyle Lowry et Jonas Valanciunas, mais le collectif est devenu plus qu’une simple théorie.

Maintenant, le ballon circule abondamment pour multiplier les occasions de marquer et permettre à tous de mieux contribuer autour de la clef. L’équipe torontoise est donc passée du 30e au 11e rang de la NBA pour la moyenne de passes décisives par match et a obtenu le 3e rang pour la moyenne de points. Même en séries de fin de saison, les dinosaures ont conservé une moyenne de 109,2 points par match, en 4e position sur 16 équipes, après Philadelphie, La Nouvelle-Orléans et Houston.

L’autre secret du succès des Raptors cette saison a été l’efficacité des joueurs substituts. Les VanVleet, Wright, Poeltl, Siakam et Miles se révèlent des armes redoutables : 42 points par match cette saison, au 4e rang de la NBA. L’organisation des Raptors propose même le « Bench Mob » comme on les appelle dans la Ville Reine au titre de sixième homme de l’année, récompense remise au meilleur joueur substitut de la ligue.

D’accord, les remplaçants ont connu une baisse de régime au cours de la série contre Washington. Toutefois, leur empreinte sur le sixième match est indéniable. Les substituts ont trouvé le moyen d’enfiler 15 points contre 5 lorsque leur équipe accusait un retard de cinq points avec un quart à jouer. Le retour au jeu de Fred VanVleet et le leadership de Delon Wright en fin de rencontre se sont conjugués pour éviter un périlleux septième match aux Raptors.

Mais… il y a LeBron

Pour enfin passer outre les Cavaliers, les Raptors doivent contenir, voire neutraliser LeBron James. Tout repose sur lui, ou presque. Dans les quatre victoires des Cavs contre les Pacers de l’Indiana au premier tour, James a porté le fardeau de l’attaque avec un total de 167 points. C’est 41 % de la production de son équipe.

Mais pour inscrire tous ces points, James joue souvent et beaucoup. La star des Cavaliers a disputé tous les 82 matchs du calendrier et arrive au premier rang de la ligue pour les minutes jouées par match. Contre les Pacers, l’entraîneur Tyronn Lue a confié une moyenne de 41 minutes de jeu à son joueur étoile.

Est-ce que James est épuisé? Voilà la question. Après l’ultime match entre les Cavaliers et les Pacers, James a déclaré être fatigué. Il a aussi souffert de crampes. De plus, il ne disposera que d’un jour de repos d’ici au premier match à Toronto, mardi.

Les Raptors ont donc tout intérêt à profiter de cette baisse d’énergie, si elle est réelle. C’est principalement la recrue OG Anunoby qui s’est chargée de contrer James au cours des trois affrontements entre les deux équipes cette saison. Les Cavs ont remporté la mise deux victoires contre une. Contre Anunoby, le grand ailier a conservé une moyenne de 61,9 % de réussite au chapitre des lancers.

Les Raptors pourraient ici s’inspirer des Pacers qui ont laissé James prendre des tirs jusqu’à épuisement tout en contenant le reste des marqueurs de l’équipe, comme Kevin Love. Laissé à lui-même en situation de tir isolé, James n’a réussi que 39,6 % de ses tirs.

James n’a jamais perdu en tour éliminatoire d’association depuis 2010. À sa 15e saison dans la NBA, est-il encore capable de porter seul la destinée de son équipe? Il faudra que les serres de la vengeance des Raptors soient plus puissantes que le poids de l’histoire.