Le Lightning devait être reposé, frais et dispos. On ne peut pas en dire autant des Bruins, tombeurs des Maple Leafs de Toronto à la suite d'une septième et décisive rencontre. Les rôles ont toutefois été inversés.

Au fur et à mesure que les minutes se sont écoulées samedi, les Bostoniens ont creusé l'écart avec les champions de l'Association de l'Est. Trois buts au dernier engagement ont mis le duel hors de la portée des locaux, défaits 6-2.

Deux jours après cette dégelée en règle, où Patrice Bergeron a ajouté 3 autres points à sa fiche pour porter son total à 11 en 7 matchs, l'entraîneur-chef Jon Cooper et l'attaquant Brayden Point s'attendent à voir la formation floridienne afficher un visage complètement différent.

« Nous devons élever notre jeu d'un cran, les joueurs en sont conscients, a assuré Cooper. Je suis convaincu que nous allons voir ça ce soir. »

« C'est une nouvelle occasion d'être meilleurs, de mieux jouer contre cet excellent trio [composé de Brad Marchand, Bergeron et David Pastrnak], a pour sa part souhaité Point. Personne n'est heureux avec le résultat du premier affrontement. Nous nous en servons comme motivation. »

Et pour cause! Le joueur de centre de 22 ans espère menotter la première unité des Bruins qui produit à un rythme effréné depuis le début des éliminatoires. Le trio totalise 41 points jusqu'ici, dont 11 lors de la confrontation initiale.

Pastrnak partage le sommet du classement des pointeurs (5-12-17) avec Jake Guentzel, quatre et six points devant ses coéquipiers Marchand (4-9-13) et Bergeron (3-8-11), respectivement 4e et 5e.

Si le Lightning n'est pas en mesure de freiner les élans offensifs des Bruins, ils ont au moins le luxe de pouvoir répondre par la bouche de leurs canons. Les Floridiens ont marqué en moyenne 3,54 buts par rencontre durant la saison, plus que quiconque du circuit Bettman.