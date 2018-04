La Russie a été suspendue de toute compétition internationale d'athlétisme en 2015 pour dopage à grande échelle.

Il semblerait qu'elle n'ait pas compris le message.

L'agence russe antidopage, RUSADA, a révélé que quelques athlètes s'entraînaient encore avec un entraîneur banni à vie, Viktor Chegin, dans un centre d'entraînement reculé du Kirghizistan, à Karakol, à 1690 mètres d'altitude.

« S'il est confirmé que des marcheurs travaillent toujours avec Viktor Chegin, malgré le fait qu'ils aient été avertis de ne plus le faire, il semble que la culture du dopage n'ait pas changé en Russie », a réagi le comité chargé de surveiller la Russie au sein de la fédération internationale (IAAF).

« Comment croire qu'ils pourraient être admis à nouveau en compétition internationale sans compromettre l'intégrité du sport ? », s'est demandé le comité de l'IAAF.

La fédération internationale a permis à une douzaine d'athlètes russes, incluant 6 marcheurs, de reprendre la compétition internationale sous bannière neutre à condition qu'ils puissent prouver qu'ils sont « propres ».

Plusieurs de ces athlètes auraient été photographiés dans ce centre d'entraînement de Kirghizistan où Viktor Chegin travaillerait encore.

C'est une photo publiée sur le compte Instagram de l'athlète russe Olga Shargina, datée du 19 avril, qui montre plusieurs d'entre eux au travail à Karakol. Parmi eux, il y aurait Sergei Shirobokov, médaillé d'argent au 20 km march des derniers mondiaux, qui a reçu le feu vert de l'IAAF pour courir sous bannière neutre.

Il fait partie des 7 athlètes de nationalité russe (3 hommes, 4 femmes) inscrits aux Championnats du monde de marche par équipe, qui ont lieu les 5 et 6 mai à Taicang en Chine.

Le Canada y envoie 5 athlètes, dont le natif de Québec, Mathieu Bilodeau.

Viktor Chegin a entraîné l'équipe nationale de marche pendant 20 ans, à Saransk, avant d'être suspendu en 2015 et banni à vie un an plus tard.

L'Agence mondiale antidopage (AMA) a refusé de commenter ce dossier.