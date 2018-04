Il a fallu attendre les arrêts de jeu pour connaître le vainqueur de cette rencontre historique.

Ciman a marqué le but victorieux à la 93e minute avec un coup franc de 25 mètres mal jugé par le gardien adverse.

C'était le premier match du Los Angeles FC dans son stade flambant neuf de 22 000 places.

Le LAFC remonte à la 2e place dans l'Ouest, à deux points du meneur, Kansas City.

David Villa dans le petit club des 400

New York a battu Dallas 3-1 dimanche. Dans la victoire, le capitaine de l'équipe David Villa a marqué deux buts et a dépassé les 400 depuis ses débuts professionnels en 2001.

L'ancien international espagnol, qui a porté le maillot de Valence (2005-2010) et du FC Barcelone (2010-2013) a rejoint un quatuor de marqueurs de plus de 400 buts : Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic et Luis Suarez.

« Atteindre le chiffre des 400 buts est quelque chose de fort, j'y pensais depuis quelque temps. J'ai marqué mes 400e et 401e, et surtout on a gagné », a dit le champion d'Europe en 2008 et du monde en 2010.

Grâce à cette victoire, New York a repris le 1er rang de l'Association de l'Est avec un point d'avance sur Atlanta et quatre sur Orlando.