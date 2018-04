La série est maintenant égale 1-1.

Il s’agissait d’un septième but en match éliminatoire pour Ovechkin ce printemps. Il a ainsi rejoint Jake Guentzel et Sidney Crosby au sommet du classement des buteurs en séries.

Dans le premier match, les Capitals avaient également une avance de deux buts, mais les Penguins les avaient rattrapés pour finalement l’emporter.

Jakub Vrana a marqué en avantage numérique. Brett Connolly a profité d’une échappé pour lui aussi déjouer Matt Murray.

Les Capitals ont exploité le côté de la mitaine du gardien des Penguins pour leurs cinq buts contre lui en deux matchs.

Nicklas Backstrom a complété le pointage dans un filet désert.

La réplique est venue du bâton de Kristopher Letang, sur un tir de loin qui s’est faufilé derrière Holtby.

Le troisième match de la série sera disputé mardi soir, à Pittsburgh. Ce pourrait être le premier d’Evgeni Malkin dans ce duel. Il soigne une blessure à la jambe.

Les Capitals ont écoulé 22 punitions d'affilée sans accorder de but.

Patric Hornqvist croyait avoir fait 3-2 en troisième période, mais les officiels ont refusé son but. Aucun angle de reprise ne pouvait confirmer que la rondelle avait bel et bien traversé la ligne de but.

Le défenseur des Penguins Brian Dumoulin a quitté la rencontre en deuxième période, quand il a été atteint à la tête par l'épaule de Tom Wilson alors qu'il tentait d'éviter une mise en échec d'Ovechkin.

Aucune pénalité n'a été appelée sur la séquence, mais Wilson pourrait être suspendu, lui qui a déjà des antécédents avec le département de la sécurité des joueurs de la LNH.