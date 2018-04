Un texte d’Alexandre Gascon

Remarquez, c’eut été antinomique avec le personnage flamboyant que l’on connaît.

Subban, en compagnie de Victor Hedman et Drew Doughty, est finaliste à l’obtention du trophée Norris remis, théoriquement, au défenseur le plus complet de la LNH pour la troisième fois de sa carrière.

Il admet volontiers en « retirer de la fierté ».

« En même temps, l’apport offensif vient de partout dans notre équipe. Je n’ai pas à traverser la patinoire pour marquer un but. Je peux réussir une sortie de zone et attendre mon heure pour sauter dans l’action, profiter des rebonds, c’est juste un autre style de jeu ici. Mais oui j’en tire de la fierté », a répété Subban, samedi, au lendemain de la défaite de Nashville dans le premier match de la série contre les Jets de Winnipeg.

Le défenseur des Predators a remporté le trophée en 2013 tandis qu’il évoluait avec le Canadien.

Cette année, Subban a atteint un sommet en carrière avec 16 buts. Ses 59 points l’ont rapproché à un petit but ou une petite passe d’égaler son record personnel.

Son différentiel de +18, excellent, est le deuxième plus élevé de sa carrière, mais seulement le quatrième parmi les défenseurs de son équipe.

De cette incongruité, Subban choisit d’y voir « quelque chose d’encore plus spécial ».

« Parce que nos entraîneurs doivent diviser le temps de jeu entre nous. Nous ne jouons pas d’aussi grosses minutes que les autres défenseurs de renom de la LNH. À Nashville, j’ai la chance de jouer avec de très bons défenseurs. Parfois, je joue moins en supériorité numérique ou en désavantage. Nous avons plusieurs options et différentes armes », explique l’arrière de 28 ans.

Critères flous

Les critères qui entourent la désignation du meilleur défenseur de l’année dans la Ligue nationale sont parfois un peu flous, comme l’expliquait d’ailleurs le chroniqueur Martin Leclerc.

Roman Josi, par exemple, a joué en moyenne 21 secondes de plus par match que Subban. Il a un meilleur différentiel, mais une moyenne de point par match inférieure à celle de son coéquipier d’un centième.

Jamais, pourtant, son nom ne revient dans les discussions. Sauf quand on pose la question à l’ancien défenseur du Tricolore.

« Roman Josi », lance Subban sans détour après s’être accordé quelques secondes de réflexion.

« Si je pouvais voter pour un gars, ce serait Josi. Il n’a pas encore été finaliste, il le mérite, je suis sûr qu’il le sera avant la fin de sa carrière. C’est un joueur qui mérite de la reconnaissance et si je devais identifier quelqu’un pour prendre ma place, ce serait lui », explique-t-il.

Pourquoi le capitaine des Predators échappe-t-il au radar des chroniqueurs de la LNH?

« Rappelle-toi quand Nicklas Lidstrom jouait. Est-ce que Scott Niedermayer aurait eu plus de trophées Norris s’il n’avait pas été là? Probablement. La réalité c’est qu’il y a des défenseurs qu’on juge plus établis, ou qui sont là depuis plus longtemps et parfois c’est difficile. Mais ça ne prend qu’une année pour réussir une percée et après tu es reconnu. »

« Il est assurément reconnu comme un des meilleurs défenseurs de la ligue. S’il n’est pas dans le top 3, c’est le top 5 ou le top 6. Il est là. Ça en revient simplement au vote. Il n’y a pas de doute dans notre équipe sur sa place : un des meilleurs de la ligue. Et pas juste lui. Eky [Mattias Ekholm] et Elly [Ryan Ellis] ont été incroyables pour nous. Choisis celui que tu veux, on a beaucoup de gars qui peuvent faire partie de cette discussion », a soutenu Subban.

Une confiance qui rejaillit sur tous

Ce redoutable quatuor de défenseurs, jugé par bon nombre comme le meilleur de la LNH, a tenté 33 tirs dans le premier match de la série entre les Jets et les Predators, vendredi soir. Dix-huit d’entre eux ont atteint le filet de Connor Hellebuyck qui les a tous repoussés pour porter son grand total à 47 arrêts.

Si Subban a été un peu pâle pendant la partie, ses trois comparses ont animé le spectacle et ont constamment bourdonné dans la zone adverse.

Qu’ils soient tous candidats pour le Norris dans le cœur de Subban ne change pas grand-chose au résultat final, mais leur apport, à en croire l’entraîneur des Jets, Paul Maurice, dépasse largement leur contribution offensive.

« Il y a une confiance qui vient avec le fait d’avoir quatre joueurs comme eux. Ils bougent bien la rondelle, ils peuvent tous sauter dans l’action. Ça permet aux attaquants de s’élancer presque de façon anticipée. Les attaquant savent ce qu’ils vont faire quand ils récupèrent la rondelle. La rondelle est sur le bâton de nos défenseurs, je peux me lancer en attaque maintenant. Ils n’ont pas à attendre pour être certain qu’ils auront le contrôle ou qu’ils vont s’en débarrasser. Cette compréhension dans leur jeu de transition leur permet d’aller encore plus vite », a finement analysé le pilote des Jets.

Voilà. Une autre fleur lancée à Subban et sa bande par son rival, peut-être pour l’amadouer ou l’assoupir avant le deuxième match de la série.

Parce que les Jets, quoiqu’efficaces, n’ont pas atteint le paroxysme de leur capacité vendredi et l’ont tout de même emporté relativement facilement.

De la matière à réflexion pour les Predators qu’on comprendrait de s’interroger sur ce qu’il adviendra si les Jets réussissent à réellement prendre leur envol.