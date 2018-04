Au terme d'une étape de montagne marquée par cinq ascensions et plus de 3600 m de dénivelé, Fuglsang a faussé compagnie aux favoris dans la dernière descente, et s'est imposé en solitaire à Sion avec 48 secondes d'avance sur ses quatre poursuivants.

Le meneur au classement de la compétition, Primoz Roglic a battu au sprint son dauphin, le jeune Colombien Egan Bernal (Sky), vainqueur la veille du difficile contre-la-montre de Villars-sur-Ollon.

Le Slovène a ainsi conforté son maillot de meneur à la veille de l'épilogue de dimanche, une dernière étape sans difficulté qui arrivera à Genève.

Roglic, âgé de 28 ans, devance désormais Egan Bernal de 8 secondes et Richie Porte de 35 secondes. Il est bien parti pour remporter dimanche une deuxième course par étapes, après son succès récent dans le Tour du Pays basque.

Le Slovène avait déjà gagné une étape du Tour d'Italie en 2016 et une autre au Tour de France en 2017 (la 17e, à Serre-Chevalier).

Début du graphique (passez à la fin) Fin du graphique (passez au début)

Hugo Houle (Astana) a conclu l'étape au 51e rang à 12:36 de son coéquipier, vainqueur de l'étape, dans un peloton de 15 coureurs.

Il dit avoir battu tous ses records de puissance depuis le début de la saison, et l’étape a été aussi difficile que ce à quoi il s’était préparé.

« Mes attentes ont été 100 % remplies. Les étapes les plus courtes sont les plus intenses et difficiles. Je suis vraiment content de la journée, a affirmé Houle. Je n’avais pas monté beaucoup de cols dans les dernières semaines avec toutes les classiques que j’ai faites. Je termine en beauté ma première moitié de saison. »

De son côté, Antoine Duchesne (FDJ) a terminé au 80e rang au coeur d'un peloton de 19 autres participants.

« Je m’attendais vraiment à passer une journée de calvaire, mais j’ai vraiment bien monté le premier col à ma grande surprise, a-t-il expliqué. J’étais quand même très à l’avant. J’ai gardé le contact avec le peloton, et j’ai réussi à ne pas trop perdre de temps sur la fin de la montée. J’ai fait la descente à fond, j’ai passé environ 30 coureurs, et je suis revenu dans le peloton au pied de la descente.

« J’ai tenu dans les deux autres cols suivants, mais après, j’ai fini ma journée comme je pouvais, a ajouté le cycliste de 26 ans. Je suis vraiment content de la façon dont j’ai grimpé et de terminer mon gros bloc de l’hiver comme ça après plusieurs malchances. »,

Duchesne ne devait pas venir faire cette compétition à l’origine.