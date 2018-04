Il y a un an, le pilote de l'équipe Techeetah se battait pour la tête de la course parisienne quand au 34e tour, il était sorti de piste, et avait dû abandonner.

Cette fois-ci, l'ancien pilote de F1 s'est offert comme cadeau d'anniversaire (il a eu 28 ans mercredi) la 3e édition du ePrix de Paris.

« C'est une victoire exceptionnelle, a-t-il reconnu. Une victoire à la maison, c'est le rêve de tout pilote. L'an dernier, j'ai manqué la victoire de peu. Cette année, je l'ai eue donc je suis extrêmement heureux.«

« S'il y a une course que je voulais gagner cette saison, c'était clairement Paris. Et l'avoir fait comme ça, avec la pole position, c'est fantastique », a-t-il admis.

Vergne avait en effet obtenu la pole, samedi matin.

« Il y avait beaucoup de monde aujourd'hui et entendre le public crier dans le tour qui a suivi la victoire, c'était assez incroyable et c'est quelque chose qui restera gravé dans ma mémoire."

C'est la troisième victoire de Vergne cette saison (après Santiago du Chili et Punta del Este, en Uruguay). Il compte désormais 31 points d'avance au classement du championnat avec quatre courses encore à disputer.

« C'est une avance confortable, mais il ne faut pas se reposer dessus, et continuer à travailler dur pour la garder, a-t-il prévenu. Je n'aime pas penser au titre, c'est loin. »

Si la première édition du ePrix de Paris s'était attirée des critiques, la troisième a semblé convaincre les derniers sceptiques.

« Paris a fait un énorme effort pour organiser une course au succès grandissant. L'implication du public augmente massivement d'année en année. Je suis heureux que la maire de Paris soutienne la Formule E », a rappelé Vergne.

Le prochain ePrix aura lieu à Berlin le 19 mai.

Résultats du ePrix de Paris 2018 :

1. Jean-Éric Vergne (FRA/Techeetah) les 49 tours en 54:49,102

2. Lucas di Grassi (BRA/Audi Sport Abt) à 4,882

3. Sam Bird (GBR/DS Virgin) 8,897

4. Maro Engel (GER/Venturi) 9,287

5. Sébastien Buemi (SUI/Renault e.dams) 10,194

6. André Lotterer (GER/Techeetah) 10,855

7. Daniel Abt (GER/Audi Sport Abt) 13,918

8. Felix Rosenqvist (SWE/Mahindra) 15,271

9. Oliver Turvey (GBR/NIO) 19,557

10. José Maria Lopez (ARG/DRAGON) 20,989

Abandons :

Nelson Piquet fils (BRA/Panasonic Jaguar)

Tom Blomqvist (GBR/Andretti)

Antonio Felix da Costa (POR/Andretti)

Classement du Championnat du monde des pilotes (après huit courses sur douze) :

1. Jean-Éric Vergne (FRA) 147 pts

2. Sam Bird (GBR) 116

3. Felix Rosenqvist (SWE) 86

4. Sébastien Buemi (SUI) 70

5. Lucas di Grassi (BRA) 58