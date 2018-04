Vandeweghe a perdu seulement deux points quand elle a placé sa première balle de service en jeu (22 en 24). Elle n'a également jamais accordé de balle de bris à sa rivale française et sixième tête de série en Allemagne.

Profitant d'une invitation des organisateurs, Vandeweghe, 17e au classement de la WTA, a converti avec succès ses trois occasions de ravir le service de Garcia.

Elle a signé sa troisième victoire de la semaine contre une membre du top 10, en plus d'atteindre la finale d'un tournoi sur terre battue pour la première fois de sa carrière.

La Roumaine Simona Halep (no 1) et l'Américaine Sloane Stephens (no 7), respectivement 1re et 9e sur l'échiquier mondial, sont inscrites sur son tableau de chasse.

Pliskova (no 5) a fait encore mieux que sa future adversaire avec sa première balle de service en jeu, limitant Kontaveit à un maigre point (25 en 26). L'Estonienne n'a pas vu l'ombre d'une seule balle de bris face à la Tchèque.

Vandeweghe a remporté trois des cinq duels contre Pliskova, dont le dernier en quarts de finale des Internationaux des États-Unis de 2017. Chacune des confrontations s'est conclue en deux manches.