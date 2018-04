Le Canadien Lance Stroll a raté tout juste la dernière phase des qualifications, avec le 11e temps. Son coéquipier, le Russe Sergei Sirotkin, a fait le 12e chrono.

Les pilotes Williams gagneront chacun une place sur la grille. Nico Hulkenberg, 9e, doit changer de boîte de vitesses.

Auteur de sa troisième pole d'affilée, Vettel partira dimanche devant le champion en titre, le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes), et l'autre Mercedes du Finlandais Valtteri Bottas.

En 4e et 5e positions sur la grille, les Red Bull de l'Australien Daniel Ricciardo et du Néerlandais Max Verstappen précèderont le Finlandais Kimi Raikkonen (Ferrari) et le Français Esteban Ocon (Force India).