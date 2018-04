Tsitsipas a éliminé quatre têtes de série en route vers le tour décisif, dont plusieurs spécialistes de la terre battue.

Le qualifié français Corentin Moutet, l'Argentin Diego Schwartzman (no 7), les Espagnols Albert Ramos-Vinolas (no 10) ainsi que Carreno Busta (no 5) et l'Autrichien Dominic Thiem (no 3) ont tous mordu la poussière. Le quintette n'a pas remporté une seule manche face à la jeune sensation.

Tsitsipas, considéré comme l'un des beaux espoirs du tennis masculin, a réussi cinq as contre aucune double faute. Il a converti trois bris en huit tentatives et a perdu son service lors de la seule occasion de son rival à ce chapitre.

Il affrontera en finale le favori Rafael Nadal (no 1) ou David Goffin (no 4). Peu importe le résultat, l'Athénien sera récompensé lundi au dévoilement du classement mondial par une entrée dans le top 50, du jamais vu pour un joueur grec.

D'autres détails suivront.