Joey Gallo a claqué un circuit de deux points et Nomar Mazara a aussi produit deux points pour les Rangers (10-17), qui ont pris l'avance 4-0 en première manche avant de voir les Blue Jays se mettre en marche.

Steve Pearce a cogné un double de deux points, tandis que Kevin Pillar et Justin Smoak ont aussi produit un point chacun pour les Blue Jays (14-11).

Smoak a frappé quatre coups sûrs, mais a peut-être été trop agressif sur les sentiers. Il a été retiré deux fois sur les sentiers -- au marbre en première manche et au troisième but en troisième manche. Il a toutefois transformé un simple en double en cinquième manche, quand il a été aidé par un relais imprécis de Gallo en provenance du champ gauche.

Mike Minor (2-1) a accordé quatre points et neuf coups sûrs en six manches. Keone Kela a oeuvré en neuvième et a ajouté un cinquième sauvetage à sa fiche.

Stroman (0-3), qui participait au 100e match de sa carrière, s'est racheté après la première manche en retirant 12 des 14 frappeurs suivants.

Il a toutefois craqué une autre fois en sixième, quand il a d'abord accordé deux simples pour amorcer la manche. Le simple de Guzman a permis aux deux coureurs de marquer et la soirée de travail de Stroman a pris fin après cinq manches et un tiers.

Stroman a été débité de six points sur huit coups sûrs et un but sur balles.