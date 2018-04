L'incident est survenu en troisième période d'un cuisant revers de 7-0 des Sharks aux mains des Golden Knights, jeudi soir, lors du premier affrontement de leur série des demi-finales de l'Association de l'Ouest.

Kane a eu maille à partir avec Bellemare devant le filet des Golden Knights et il lui a assené un premier double-échec dans les côtes avant de lui en donner un second, cette fois à la tête. L'attaquant des Sharks a reçu une pénalité majeure de cinq minutes et une inconduite de match pour son geste.

Kane, qui prend part aux premières séries de sa carrière, ratera le deuxième duel entre les deux formations, qui aura lieu samedi soir au T-Mobile Arena de Las Vegas.

Kane a été acquis des Sabres de Buffalo à la date butoir des échanges et il a récolté trois buts et une aide en cinq rencontres depuis le début du tournoi printanier.