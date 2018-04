Lève-toi et marche de Denis Fortier, un ouvrage de vulgarisation scientifique sur la sédentarité. Son sous-titre : Le remède miracle existe et il est gratuit.

Cette panacée est simple... bouger.

L’autre bouquin est complémentaire. Marcher au bon rythme de Jean-Yves Cloutier et Lyne Jolicoeur offre des programmes d’entraînement autant pour les marcheurs débutants que pour ceux qui veulent partir sur les sentiers et enchaîner des centaines de kilomètres.

Quelle que soit votre motivation, la marche est certainement l’activité la plus accessible.

Vous avez besoin d’encouragement pour faire le premier pas? Laissez-moi vous donner quelques informations glanées auprès de Denis Fortier.

Il y a 50 ans, on ne connaissait pas les dommages causés par la cigarette. Pour monsieur Fortier, il faut maintenant se battre contre la sédentarité comme on l’a fait pour le tabac. La sédentarité est à la base de la majorité des maux de santé qui affligent notre société : diabète, problèmes cardiovasculaires, cancer, Alzheimer.

Pour l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la sédentarité fait partie du top 10 des causes de mortalité sur la planète. Sachez que si vous restez assis toute la journée et qu’en plus vous ne pratiquez aucune forme d’activité, votre risque de mort prématurée est multiplié par huit!

La bonne nouvelle, c’est que ce n’est pas nécessaire d’être un super athlète pour améliorer sa santé. Il faut simplement s’activer. Ça peut être aussi simple que de marcher pour aller au travail, ou descendre quelques arrêts d’autobus ou de métro plus tôt et faire le reste à pied.

En fait, il faut essayer le plus possible de briser notre dépendance à la trilogie de la sédentarité : la voiture, la chaise, les écrans! Et trouver du plaisir à bouger...

Bonne marche!