Un texte d’Alexandre Gascon

Le Finlandais qui a soufflé 20 bougies la semaine dernière a simplement dit tout haut ce qu’un peu tout le monde pense tout bas de cette série entre les Predators de Nashville et les Jets de Winnipeg.

Voici une confrontation de deuxième tour entre les deux premières équipes du classement général, deux poids lourds forcément, qui entretiennent des ambitions à la hauteur de leur talent.

Ensemble, les deux équipes ont totalisé 231 points en saison; 117 pour Nashville, 114 pour les Jets. Le plus haut total de l’histoire de la LNH pour une série avant les finales d’Associations.

Est-il incongru de tomber sur un duel aussi pantagruélique si tôt au printemps? Les joueurs, règle générale, contournent la question.

Le franc-tireur finlandais, lui, est très honnête.

« Oui, un peu. C’est sûr que c’est le défi le plus difficile qu’on peut avoir, mais c’est une bonne chose. Si on peut battre Nashville, on peut battre tout le monde », a lancé Laine.

Par son aplomb et sa candeur, cette déclaration s’apparente un peu à ce qu’il disait en 2016 avant le repêchage, comme quoi il se sentait capable de connaître une plus grande carrière que le tout premier choix de l’encan, Auston Matthews.

Pour la petite histoire, Laine, parti deuxième après que les Jets eurent fait un bond de géant à la loterie, assure ne plus s’attarder à cette petite compétition amicale qu’il s’était imposé à l’époque. Quoique...

Je veux être le meilleur, je ne veux pas me pointer ici et te dire que je veux arriver deuxième. Patrik Laine, Jets de Winnipeg

Les deux hommes présentent des statistiques extrêmement semblables depuis leur arrivée dans le circuit Bettman, mais il y en a un en vacances et l’autre dans l’action.

Les Jets contre le Wild au premier tour des séries Photo : La Presse canadienne/John Woods

Défense ou attaque?

5-3, 6-4, 6-5, 3-1 et 5-4. N’essayez pas ces chiffres dans un quelconque jeu de hasard, il s’agit des pointages des rencontres entre les deux équipes cette saison. 41 buts marqués au total. Une moyenne légèrement supérieure à 8 buts par match, une statistique tout aussi inusitée pour ces défensives d’exception.

Les Predators ont terminé au 2e rang pour les buts accordés dans la ligue cette saison, soit 204, et les Jets au 5e (216).

Étrangement, lorsque ces deux formations se sont retrouvées sur la glace en même temps, l’extravagance devenait la norme, ce qui en laisse pantois plus d’un, à commencer par l’entraîneur des Preds.

« Les deux équipes ont de bons gardiens, elles ont une excellente structure défensive et les deux équipes ont du talent à l’attaque. Je ne sais pas à quoi m’attendre nécessairement ce soir, je vous avoue. J’imagine qu’on ne sait jamais », a expliqué Peter Laviolette.

La seule constante dans leurs rendez-vous : le spectacle.

« Quelque chose se passait toutes les 30 secondes […] Les deux équipes ont la même mentalité : très agressives, très confiantes en leurs habiletés avec la rondelle. Pas énormément de risques, juste tellement de vitesse et de confiance en ce qu’elles font. C’est un match de 60 minutes, tu vas en avoir pour ton argent pendant 60 minutes », a fait valoir Paul Maurice, le pilote des Manitobains.

« C’est excitant derrière le banc, a-t-il ajouté. Il y a de la créativité, surtout dans les espaces restreints, des deux côtés. Il y a beaucoup d’action, toujours quelque chose qui se trame. »

En rafale

Le mystère planait autour de la participation de Laine au premier match de la série, lui qui a manqué quelques entraînements au cours de la dernière semaine.

Devant les journalistes, il a tenu à rassurer. « J’étais juste épuisé, j’avais besoin d’un peu de repos. Il n’y a pas de problèmes, pas d’inquiétudes. J’aurais joué un match hors-concours ou un match de saison. »

Les Jets salueront le retour au jeu à l’arrière de Tobias Enstrom. Josh Morrissey étant lui aussi en santé, Joe Morrow et Ben Chiarot seront laissés de côté contre les Predators.

Les joueurs des Predators de Nashville félicitent Ryan Ellis pour un but Photo : Getty Images/Frederick Breedon

De son côté, le Québécois Mathieu Perreault ronge toujours son frein. Blessé au haut du corps depuis le premier match de la série contre le Wild, Perreault a fait une courte apparition à la fin de l’entraînement matinal des Jets arborant un chandail qui le dispensait de tout contact. C’était la première fois qu’on le voyait sur patins depuis sa blessure, mais si l’on se fie à l’un des porte-paroles médias de Winnipeg, ça pourrait prendre un bon moment avant qu’on le renvoie en match.

L’on rappelle souvent la qualité de la défense de Nashville et de leur quatuor de rêve. Le fait est que les Predators sont devenus une redoutable machine à l’attaque, bien équilibrée. Six joueurs ont amassé au moins cinq points au premier tour, ce que seuls les Bruins sont parvenus à égaler, en disputant un match supplémentaire. Nashville a terminé au 8e rang pour les buts marqués dans la LNH cette année.

L’identité de l’équipe a un peu changé au fil des ans selon le capitaine associé, Ryan Ellis.

« Notre équipe est devenue une menace offensive. Quand je suis arrivé, on était surtout défensif. Ça ne veut pas dire qu’on néglige notre défense maintenant, mais ce groupe a grandi et, chaque année, on acquiert encore plus d’expérience et on est meilleurs. »