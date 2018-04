C'est à l'issue d'une ascension de 9,9 km à 8 % de moyenne, que Bernal a devancé Roglic (LNL) de 4 secondes et l'Australien Richie Porte (BMC) de 18 secondes grâce à son chrono de 25 min 10 s.

« Je suis très content, mais je pense que c'est l'un des jours où j'ai le plus souffert, je suis à bout, a dit le gagnant. J'ai réussi à reprendre du temps dans le final, je suis content et surpris. »

Le Canadien Hugo Houle (Astana) a pris le 68e rang, à 4 min 20 s du vainqueur du jour, tandis qu'Antoine Duchesne (FDJ) a conclu au 94e rang, avec un retard de 6:12.

« C’était un bon effort dans la montée qui était constante du début à la fin, a analysé Houle. Je suis content, et j’ai eu un bon rythme. Je n’ai pas fait l’effort complètement à fond, car demain (samedi), ce sera une grosse journée. J’ai quand même poussé la machine, et je me sentais bien. Les jambes ont bien répondu. »

Au classement général de cette 72e édition, Roglic détient 6 secondes d'avance sur Bernal et 27 sur Porte. Houle est 61e (à 6:19) et Duchesne 69e (à 8:06).

L’écart serré entre les deux premiers du classement général provisoire pourrait faire en sorte que la formation Sky sorte son grand jeu à l’étape éprouvante de samedi : 149 km, 3500 m de dénivelé, 5 cols, dont 3 de première catégorie, avec départ et arrivée à Sion.

C'est ce que croit le coureur québécois.

« Le parcours s’annonce difficile avec beaucoup de montées. Ça devrait être assez mouvementé. L'équipe Sky aura plusieurs cartes à jouer. Il y aura donc plusieurs attaques. En tout cas, c’est ma vision de la chose, et ce sera une étape très difficile. »

Classement de la 3e étape :

1. Egan Bernal (COL/SKY) les 9,9 km en 25:10, à la moyenne de 23,8 km/h

2. Primoz Roglic (SLO/LNL) à 4 secondes

3. Richie Porte (AUS/BMC) 18

4. Steven Kruijswijk (NED/LNL) 48

5. Rui Costa (POR/EAU) 1:06

6. Pierre Latour (FRA/ALM) 1:21

7. Rohan Dennis (AUS/BMC) 1:26

8. Daniel Martin (IRL/EAU) 1:28

9. Emanuel Buchmann (GER/BOR) 1:30

10. Simon Spilak (SLO/KAT) 1:43

68. Hugo Houle (CDN/ASTANA) 4:20

94. Antoine Duchesne (CDN/FDJ) 6:12

Classement général :

1. Primoz Roglic (SLO/Lotto NL) 8 h 39:39

2. Egan Bernal (COL/SKY) à 6 secondes

3. Richie Porte (AUS/BMC) 27

4. Steven Kruijswijk (NED/LNL) 1:02

5. Rui Costa (POR/EAU) 1:17

6. Rohan Dennis (AUS/BMC) 1:22

7. Pierre Latour (FRA/ALM) 1:22

8. Daniel Martin (IRL/EAU) 1:42

9. Emanuel Buchmann (GER/BOR) 1:42

10. Ion Izagirre (ESP/BAH) 1:55