Dominique Ducharme viendra porter main-forte à Claude Julien derrière le banc du Tricolore, tandis que Jean-Jacques Daigneault et Daniel Lacroix ont été remerciés, a annoncé le directeur général Marc Bergevin.

Ducharme était l'entraîneur de l'équipe canadienne lors des deux plus récents mondiaux de hockey junior. Sous sa gouverne, les Canadiens ont remporté l'argent en 2017 et l'or en 2018.

Il était aussi le pilote des Voltigeurs de Drummondville dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec depuis 2016. Son contrat avec les Voltigeurs était valide pour deux saisons encore, mais rien ne l'empêchait de faire le saut chez les professionnels.

L'entraîneur de 45 ans a également remporté la Coupe Memorial en 2013 avec les Mooseheads d'Halifax.

« En Dominique, nous sommes confiants d'avoir mis la main sur un excellent entraîneur. Dominique a fait ses preuves au niveau du hockey junior dans la LHJMQ. Son expérience au niveau international avec Hockey Canada lui apporte un bagage de connaissances essentiel qui lui permet de faire le saut chez les professionnels. Nous sommes heureux de le voir se joindre à l'organisation des Canadiens », a déclaré Marc Bergevin dans un communiqué.

La semaine dernière, en faisant son bilan de saison à la suite de l'élimination des Voltigeurs au deuxième tour des séries, Ducharme avait indiqué être courtisé par plusieurs organisations de la LNH.

Daigneault était en poste comme adjoint depuis 2012, mais son contrat n'a pas été renouvelé. Quant à Lacroix, il a été congédié après quatre années à Montréal.

« Je tiens à remercier sincèrement Jean-Jacques et Dan pour leur dévouement auprès de l'organisation des Canadiens, et particulièrement pour leur travail avec les jeunes joueurs de l'équipe. Je connais JJ et Dan depuis plusieurs années. Je sais à quel point ils ont à cœur le succès de l'organisation. Par contre, Claude Julien et moi prenons le temps de bien évaluer à fond le travail de notre personnel en place, et nous avons conjointement pris cette décision difficile de procéder à ce changement au sein du personnel d'entraîneurs », a ajouté le directeur général.

Par ailleurs, l'entraîneur des gardiens Stéphane Waite a paraphé une nouvelle entente avec l'organisation.