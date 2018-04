Après plus de 1000 matchs comme joueur dans la Ligue nationale, Mike Foligno est devenu entraîneur.

D'abord dans la Ligue américaine et la Ligue junior de l’Ontario, avant de revenir dans la LNH comme adjoint avec Anaheim et New Jersey, Foligno s’est promené pratiquement sans interruption.

Il a ensuite contribué à la construction des Golden Knights de Vegas en tant que dépisteur avant le repêchage d’expansion.

De retour chez lui à Sudbury, ce jeune grand-père cherchait quelque chose de différent qui lui permettrait de partager son expérience, tout en passant plus de temps auprès des siens.

Quand Hockey Canada lui a proposé le rôle de mentor auprès de l’équipe paralympique en vue des Jeux de Pyeongchang l’automne dernier, il a sauté sur l’occasion.

« Ma tâche est de les aider à devenir professionnel. »

C’est le plus haut niveau au monde. C’est l’élite de ce sport. S’ils ont les habiletés pour leur sport, ils doivent aussi avoir l’attitude et l’engagement pour pratiquer leur sport de façon professionnelle. Mike Foligno

Un échelon de plus

Maintenant, Foligno se retrouve entraîneur-chef de l’équipe de développement.

Cette semaine, le Canada a tenu un camp d’entraînement avec 30 joueurs et 17 ont été retenus pour affronter l’équipe de développement des États-Unis en fin de semaine à l’aréna Howie-Morenz.

Parmi eux, trois joueurs qui ont passé la dernière année avec l’équipe nationale, sans toutefois être retenus pour les Jeux paralympiques.

Antoine Lehoux a vécu la déception d’être parmi les derniers retranchés. À 24 ans, il aura cependant la chance de se reprendre.

« C’est le dernier tournoi de l’année. La saison recommence en neuf en septembre. C’est le camp de sélection pour l’équipe nationale 2018-2019. C’est là qu’on va voir qui peut continuer à temps plein avec l’équipe », estime Lehoux.

Mon objectif, c’est les prochains quatre ans. Donc, Pékin en 2022. Antoine Lehoux

Entretemps, il reste trois matchs contre les Américains pour impressionner les entraîneurs.

Que ce soit au Championnat du monde, en finale des Jeux paralympiques ou simplement dans une minisérie entre les équipes de développement, la rivalité Canada-États-Unis demeure la même et le nouvel entraîneur y voit une belle occasion pour ses jeunes joueurs.

« Nous sommes les meilleurs ennemis et ça donne une grande compétition, souligne Foligno. C’est une belle occasion pour nos espoirs de découvrir ce qu’est une grande compétition. »