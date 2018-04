Il y a moins d'un mois, le duo avait décroché la médaille d'argent aux Jeux du Commonwealth. Cette fois, après un premier tour difficile, elles ont dû se contenter de la 4e place.

À leur premier plongeon, la jeune McKay a dépassé la verticale et a créé un fort bouillon. Avec 33,60 points, elles ont terminé le premier tour au 6e et dernier rang.

Le deuxième plongeon du duo canadien a été mieux réussi avec un 46,80 points, mais elles n'ont pas été en mesure de rattraper leurs adversaires.

Sans être parfait, leur troisième plongeon a permis à Benfeito et McKay de se rapprocher de la 5e place. Ce plongeon, le premier d'une difficulté d'au moins 3,0, leur a valu 69,30 points.

Après 3 plongeons, Meaghan Benfeito et de Caeli McKay sont 6es.

À leur avant-dernier plongeon, les Canadiennes ont enfin réussi à se hisser de quelques places. Avec un pointage de 68,16, elles ont devancé les duos australiens et américains, mais le podium semblait déjà hors d'atteinte.

Meaghan Benfeito et Caeli McKay ont terminé la compétition avec leur meilleur plongeon, bon pour 75,84 points, et elles ont assuré leur 4e place grâce à une récolte de 293,70 points.

Avec 322,74 points, les Malaisiennes Pandelela Pamg et Cheong Jun Hoong ont remporté de justesse la Série mondiale montréalaise devant les Nord-Coréennes Kim Mi-rae et Kim Kuk-hyang, 2es avec 321,90 points, et les Chinoises Si Yajie et Lin Shan (320,82 points).

L'horaire de la journée :



13 h 02 : la finale du 10 m synchro chez les hommes

17 h 35 : la finale du 3 m synchro chez les femmes

18 h 37 : la finale du 3 m synchro chez les hommes Pour ne rien manquer, consultez notre horaire de diffusions.

La Série mondiale de plongeon FINA se poursuivra jusqu'à dimanche et sera diffusée sur le site web et sur l'application de Radio-Canada Sports. Ne ratez rien de l'action avec la description de Jacinthe Taillon et l'analyse de la médaillée olympique Roseline Filion. Il s'agit de la première épreuve de plongeon internationale à être présentée à Montréal depuis le Grand Prix FINA en mai 2012.