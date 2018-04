Abel et Citrini-Beaulieu ont obtenu 304,83 points en cinq plongeons.

« On sait que nous sommes sur la bonne voie, s'est félicitée Citrini-Beaulie. Franchir la barre des 300 pts est toujours notre objectif. On l'a fait même en commettant des erreurs. »

On peut être sur le podium en faisant des erreurs. C'est bien pour notre équipe. On veut tellement améliorer de petits détails. Demain ça va paye

Les Chinoises Yani Chang et Tingmao Shi ont récolté la l'or (313,50) et les Australienne Esther Qin et Annabelle Smith ont complété le podium.

« On peut être sur le podium en faisant des erreurs, a observé Abel. C'est bien pour notre équipe. On veut tellement améliorer de petits détails. »

Benfeito et McKay quatrièmes au 10 m synchro

Dans la première compétition du jour, Meaghan Benfeito et sa jeune partenaire Caeli McKay ne se sont pas laissées abattre par un premier essai totalement raté, et les Canadiennes ont terminé au 4e rang du 10 m synchronisé.

À leur premier saut, la jeune McKay a dépassé la verticale et a créé un fort bouillon. Avec 33,60 points, elles ont conclu le premier tour au 6e et dernier rang.

« Nous n'avions jamais vécu quelque chose du genre en début de compétition. J'ai dit à Caeli que ce plongeon n'allait pas nous définir comme équipe. Je suis contente de notre résultat après un si mauvais plongeon », a admis Meaghan Benfeito, fière d'avoir été en mesure de rassurer sa coéquipière d'à peine 18 ans après ce départ plutôt brutal pour elle.

« Je n'étais pas plus nerveuse après ce premier plongeon, mais en colère, a avoué McKay. Je m'en voulais parce que je n'avais jamais fait cette erreur auparavant. Je voulais me ressaisir. Je suis chanceuse d'avoir une fille comme Meaghan à mes côtés. Elle a su comment réagir parce qu'elle a déjà vécu ça. »

« Elle a vraiment touché la tour. Ça te donne beaucoup de rotation. Elle a tenté de contrôler tout ce qu'elle pouvait, mais c'est difficile. Ce n'est pas une chute de trois mètres. À la tour de 10 mètres, tu tombes longtemps », a expliqué Benfeito.

Les deux plongeons suivants du duo canadien ont été mieux réussis, mais elles n'ont pas été en mesure de rattraper immédiatement leurs adversaires.

À leur avant-dernier plongeon, les Canadiennes se sont enfin hissées de quelques places. Avec un pointage de 68,16, elles ont devancé les duos australiens et américains, mais avec un retard de 30 points sur le trio de tête, le podium était hors d'atteinte.

Meaghan Benfeito et Caeli McKay ont néanmoins fini avec leur meilleur plongeon, bon pour 75,84 points. Elles ont assuré leur 4e place grâce à une récolte de 293,70 points.

Avec 322,74 points, les Malaisiennes Pandelela Pamg et Cheong Jun Hoong l'ont remporté de justesse devant les Nord-Coréennes Kim Mi-rae et Kim Kuk-hyang, 2es avec 321,90 points, et les Chinoises Si Yajie et Lin Shan (320,82 points).

Aucun duo canadien ne prenait part au volet masculin de l'épreuve, remporté par les Chinois Yang Jian et Qiu Bo.

