« Cette saison est la dernière », a-t-il indiqué vendredi.

Le milieu de terrain de 33 ans dit ne plus pouvoir donner le meilleur de lui-même.

Il a précisé que la meilleure manière de s'en aller, c'est en « se sentant important, en se sentant titulaire, avec la possibilité de gagner des titres », notamment en Liga, où le FC Barcelone joue le titre dimanche à La Corogne.

Symbole de la formation, au même titre que Lionel Messi, Iniesta avait signé à l'automne un contrat « à vie », laissant entendre qu'il pourrait y achever sa carrière.

Mais l'international espagnol a finalement décidé de suivre la voie de son ancien complice, Xavi Hernandez, parti en 2015 pour le Qatar.

Cette annonce survient six jours après sa dernière finale avec Barcelone, celle de la Coupe du roi remportée 5-0 contre Séville, soit son 31e trophée avec le club.

En mars, Iniestas a annoncé soupeser une offre chinoise, avec un salaire estimé selon la presse à 20 millions d'euros par an (31,2 millions de dollars canadiens). Avec également la perspective pour ce producteur de vin de se développer à l'exportation sur le marché chinois.

Hommage de Zidane

« Là on ne parle plus de Barcelone-Madrid, là on parle d'un joueur qui a fait rêver tout le monde, que j'ai admiré voir jouer », a expliqué Zinédine Zidane, entraîneur du Real, mettant de côté la traditionnelle rivalité entre les deux géants de la Liga.

« Je pense qu'il aurait mérité un Ballon d'or quand il a gagné sa Coupe du monde. Il avait fait une année exceptionnelle, il termine avec le Mondial en gagnant, en marquant (en finale), donc forcément là il l'aurait mérité », a lancé l'ancien international français.